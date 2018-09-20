Акция проходит два раза в год, последняя была в мае. В ней участвовал мэр Ярославля

В пятницу в Ярославле пройдет Всероссийская акция «На работу на велосипеде». Организаторы мероприятия призывают жителей страны хотя бы 21 сентября сменить автомобиль на велосипед:

— Акция проводится три раза в год в установленные даты. Мы в Ярославле зимой не проводим, а только в мае и сентябре. Акция показывает, что ездить на велосипеде на работу, по другим делам удобно, легко и доступно всем. Любой желающий может принять участие и даже получить приятные бонусы от партнеров, поддерживающих эту акцию, — рассказала организатор акции в Ярославле Светлана Подлог.

В этом году, чтобы мотивировать новичков поехать на работу или по другим своим делам на велосипеде, организаторы и компании устраивают конкурсы и делают участникам скидки и бонусы. В Ярославле в этот день всем велосипедистам дарят скидки на чай, кофе и спортивные товары.

На последней акции мэр Ярославля заставил всех подчиненных сменить строгие костюмы на кэжуал. Как чиновники добирались на работу на велосипеде, читайте в нашем репортаже.