В Брагино пожар охватил кафе. Подробности

В Ярославле на Ленинградском проспекте в кафе «Караван» произошёл пожар. ЧП случилось 19 сентября в районе пяти вечера.

— К месту происшествия приехали десять единиц техники. К 18:50 пожар локализовали, — рассказали в МЧС России по Ярославской области.

Очевидцы рассказали, что загорелась кровля. Причину возгорания устанавливают. К счастью, никто не пострадал и эвакуировать посетителей не потребовалось. Местные жители говорят, что кафе имело дурную славу. И многие хотели бы, чтобы оно закрылось:



— Давно пора снести его, — пишет в соцсетях Анна Лучкина.



— Я надеюсь, их после этого все же закроют, — прокомментировала Анна Хомутова.

На той неделе в крупном пожаре пострадало два человека. Они получили страшные ожоги.