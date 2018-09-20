От удара легковушка улетела в кювет

Почти неделю в Ярославле ищут тёмную «Ниву», которая врезалась на светофоре в «Ладу-Гранту» и скрылась с места ДТП. Легковушка, которая от удара улетела в кювет, восстановлению не подлежит, а её хозяин разыскивает виновника аварии.



— Эта «Нива» как сквозь землю провалилась, — говорит владелец «Лады-Гранты» Михаил Милаков. — Её ищут полицейские, они же должны были проверить записи на городских камерах наблюдения. Мы сами в интернете уже бросали клич о поиске свидетелей аварии. Ведь должно же было ДТП попасть к кому-нибудь на запись видеорегистратора. Но пока — тишина.



Известно, что ДТП произошло 14 сентября неподалёку от от здания ГИБДД в районе автозаправок. За рулём «Лады» сидел мужчина, рядом — его жена. Они говорят: виновник аварии, сидевший за рулём «Нивы», скрылся с места аварии.



Хозяева «Лады-Гранты» ищут того, кто их столкнул в кювет

— Мы ехали по юго-западной окружной дороге с Нефтестроя в сторону Красного Перекопа, — вспоминает пассажирка «Лады» Ксения. — Остановились на светофоре и спустя 15 секунд получили удар в заднюю часть автомобиля. От удара мы улетели в кювет. Виновник аварии в это время быстренько развернулся и уехал в обратную сторону. Предположительно, машина была чёрного цвета, но из-за того, что сильно слепило солнце, сказать точно мы не можем. Но она была точно тёмная.



К счастью, ни она, ни её супруг не пострадали. Они продолжают искать виновника ДТП и свидетелей аварии. Они просят всех, кто может как-то помочь в этом деле, позвонить по телефону 8 915 964-46-82 или 8 915 964-22-39. За информацию, которая поможет найти чёрную «Ниву», супруги Милаковы обещают вознаграждение.

