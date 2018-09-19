Скандал разразился в ярославской колонии № 1

Сегодня проходит специальное заседание совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Оно посвящено теме уважения человеческого достоинства в колониях и СИЗО. Тему подняли не случайно, а после череды скандалов из-за пыток заключенных в ярославской колонии.

Видео пыток осуждённого Евгения Макарова опубликовала «Новая газета», после чего следователи возбудили несколько уголовных дел, взяли под стражу 12 сотрудников колонии. В федеральной службе исполнения наказания, наконец, выдвинули свою версию, как вообще эти кадры попали в интернет.



— О Ярославле, между прочим, стало известно только потому, что руководство настаивало на работе видеорегистраторов, — сказал заместитель начальника ФСИН Анатолий Рудый. — Исполнили указание директора и вели запись на видеорегистратор. Потом было нарушено условие хранения. Не хранили, как положено. Был допуск осуждённого, и произошло воровство этой записи.



В СМИ видеозапись попала от юристов фонда «Общественный вердикт». В фонде ответили на обвинение в воровстве руководства ФСИН.



— То, что видеодоказательства преступлений в ИК-1 и ИК-8 стали достоянием общественности, не воровство, а гражданский поступок, — рассказали в «Общественном вердикте». — Подробно комментировать странные высказывания господина Рудого не видим смысла.

Сегодня Заволжский районный суд Ярославля рассмотрел заявление от заключённого колонии № 8 Евгения Макарова о пересмотре срока. 2 октября его выпустят на свободу.

