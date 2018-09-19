В центре Ярославля фура устроила ДТП, перекрыв дорогу
19 сентября 2018 16:10
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В неловкую ситуацию попал водитель огромной фуры, заехавший на улицу Андропова в Ярославле. Он пытался развернуть негабаритную машину на пересечении с улицей Трефолева, где разворот проходит под большим углом. Огромной машине не хватило места, фура зацепила припаркованные у обочины дороги машины и застряла.
— В центре Ярославля въезд большегрузам запрещён. Водителя ждёт штраф, — рассказали в городской администрации.
Машина перекрыла и улицу Андропова, и улицу Трефолева.
Из-за аварии на улице Трефолева собралась пробка. Ищите пути объезда, так как проехать здесь не удастся совсем.
Фото: Дмитрий Соколов , Дмитрий Соколов
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