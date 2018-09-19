Люди в касках и бронежилетах окружили здание Центробанка в Ярославле
19 сентября 2018 15:25
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Полицейские машины, люди в касках и бронежилетах окружили здание Центробанка на площади Богоявления в Ярославле.
— Полицейские переговариваются по рации, что-то записывают, — передаёт корреспондент 76.ru Анастасия Тихомирова.
Как удалось уточнить в Росгвардии, из здания банка им поступил вызов, кто-то нажал на экстренную кнопку. Оказалось, что это связано с учениями.
– Центробанк сам организовывает легенду учений, приезжают отряды ОМОН, СОБР, а сотрудники полиции потом выносят правовую оценку учениями. Такие мероприятия проводятся регулярно, – уточнили в пресс-службе «Росгвардии».
Фото: Анастасия Тихомирова
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