Люди в касках и бронежилетах окружили здание Центробанка в Ярославле

Здание центробанка оцепили

Полицейские машины, люди в касках и бронежилетах окружили здание Центробанка на площади Богоявления в Ярославле.

— Полицейские переговариваются по рации, что-то записывают, — передаёт корреспондент 76.ru Анастасия Тихомирова.

Полиция ведёт переговоры по рации

Как удалось уточнить в Росгвардии, из здания банка им поступил вызов, кто-то нажал на экстренную кнопку. Оказалось, что это связано с учениями.

– Центробанк сам организовывает легенду учений, приезжают отряды ОМОН, СОБР, а сотрудники полиции потом выносят правовую оценку учениями. Такие мероприятия проводятся регулярно, – уточнили в пресс-службе «Росгвардии».