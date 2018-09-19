К зданию на проспекте Ленина приехали взрывотехники

Сегодня днём после звонка ярославца на проспекте Ленина оцепили дом. На место выехали взрывотехники и сотрудники ОМОН.

— Это жилой дом. В подъезде обнаружили коробку, после чего жильцы тут же позвонили в полицию, — уточнили в Росгвардии.

Правоохранители уже проверили подозрительный предмет

На место тут же приехали люди в форме. Всё произошло в подъезде дома №11 по проспекту Ленина. Подозрительную коробку среднего размера проверили специалисты, она оказалась безвредной.