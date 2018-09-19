Полиция и взрывотехники оцепили дом в центре Ярославля
19 сентября 2018 15:10
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Сегодня днём после звонка ярославца на проспекте Ленина оцепили дом. На место выехали взрывотехники и сотрудники ОМОН.
— Это жилой дом. В подъезде обнаружили коробку, после чего жильцы тут же позвонили в полицию, — уточнили в Росгвардии.
На место тут же приехали люди в форме. Всё произошло в подъезде дома №11 по проспекту Ленина. Подозрительную коробку среднего размера проверили специалисты, она оказалась безвредной.
Фото: Александра Савельева , Александра Савельева
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