Словесная перепалка внезапно перешла в насилие

В Рыбинске возбудили уголовное дело на сына 62-летней местной жительницы. Она погибла от рук своего 26-летнего отпрыска.

Всё произошло на этой неделе. 16 сентября мужчина вернулся домой пьяным. Он живёт в частном доме вместе с братом, матерью и бабушкой. С ними также до августа жила возлюбленная мужчины, но, видимо, пара распалась, и девушка ушла.

В этот день мужчина застал дома только мать. Воспользовавшись возможностью поговорить с ней один на один, он стал жаловаться матери на свою несостоявшуюся любовь. Женщина в очередной раз стала заступаться за бывшую сожительницу. Между сыном и матерью возникла словесная перепалка. На этот раз мужчина не стал терпеть: в порыве гнева он ударил свою мать кулаком, а затем ещё раз, и ещё. Начал избивать её ногами. Бил тем, что под руку подвернется: костылём брата, рукояткой топора. Бил по голове и телу. Страшные крики услышали соседи. Они вызвали полицию и скорую помощь. Но было слишком поздно. От серьезных травм женщина скончалась в больнице.

— В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления. Злоумышленник задержан. Следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Следственном комитете по Ярославской области.



На этой неделе в Тутаеве рядом с жилыми домами нашли задушенного мужчину. Тело обнаружил случайный прохожий.