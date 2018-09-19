Батюшка ехал со службы

В Ярославской области пьяный священник устроил ДТП. Об этом рассказала съёмочная группа сериала «Семейка на пределе». Ребята из Москвы ехали в Переславль-Залесский. На главной дороге на повороте к Ботику Петра I в микроавтобус, принадлежащий съёмочной группе, врезается старенький «Мицубиси». Оказалось, что в «Мицубиси» находился переславский священник.



В ДТП травму получила директор картины Иветта Фёдорова.



— Мы включили поворотник. Все пристёгнуты были. И вдруг — бац! — рассказывает Иветта.



Ребята вызвали сотрудников ГИБДД. Во время оформления протокола выяснилось, что батюшка был пьян.



— Вы откуда едете? — спросили его члены съёмочной группы.



— Со службы, — потупив глаза, ответил батюшка.



— Как же так можно! Вы же служитель храма! — укоряют его ребята из микроавтобуса.



Выяснилось ещё и то, что батюшка вот уже несколько месяцев ездит без ОСАГО. Он получил штраф в тысячу рублей. И на этом пока всё. Батюшка покинул место ДТП, так и не извинившись перед съёмочной группой.



— Моя страховка покроет ремонт машины. А потом будем взыскивать с него через суд, — рассказал владелец микроавтобуса Евгений Масков.



В УМВД по Ярославской области подтвердили факт ДТП. Все причины и обстоятельства выясняют сотрудники ГИБДД.

