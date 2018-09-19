Деньги пойдут на благоустройство популярных туристических городов нашей области

Ярославская область получит из федерального бюджета 205 миллионов рублей. Об этом заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей страничке в фейсбуке. На эти деньги правительство области благоустроит четыре популярных туристических города: Мышкин, Тутаев, Переславль и Ростов. Этой весной проекты городов победили в конкурсе Минстроя:

— Это хорошая возможность сделать наши города еще комфортнее для жителей и привлекательнее для туристов, — рассказал Дмитрий Миронов.

Документ о выделении средств подписан, скоро начнутся работы. Эксперты подготовят проектную документацию и к концу следующего года завершат само благоустройство.

Ранее мы писали о том, как и на что чиновники тратили бюджет Ярославля с начала года. Цифры оказались очень интересные.

