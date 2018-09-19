Ярославцев зовут ещё на один митинг

Едва отгремела серия протестов против повышения пенсионного возраста от сторонников политика Алексея Навального, как ярославцев позвали на новый митинг. На этот раз выйдут протестовать коммунисты. Акцию протеста согласовала территориальная администрация.

— Отправили заявку на 2000 человек, — рассказал лидер регионального отделения КПРФ Александр Воробьёв. — 24 сентября будет второе чтение закона, поэтому мы выбрали эту дату, чтобы ещё раз показать властям нашу позицию.

Митинг против пенсионной реформы устроят в парке Мира 22 сентября в 17:30.

В день выборов 9 сентября ярославцы с лозунгами и флагами вышли на несогласованный митинг против повышения пенсионного возраста. Тогда на толпу бросали воду в бутылках из окон домов, мимо которых двигалось шествие. Один из первых митингов против новой реформы устраивали летом коммунисты. Тогда на митинг вышли около тысячи человек.