Минское «Динамо» прервало победную серию ярославских хоккеистов
18 сентября 2018 22:11
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Победная серия «Локомотива» оборвалась минским «Динамо». Сегодня команды встречались на льду «Арены-2000».
Счёт на 13-й минуте матча открыли хозяева — с передачи Андрея Локтионова и Даниила Апалькова реализовал большинство Брэндон Козун. Но во втором периоде хоккеисты «Динамо» сравняли счёт и вышли вперёд. Как не старались «железнодорожники», но перевести игру в овертайм так и не удалось, не помогла и замена вратаря шестым полевым игроком на последней минуте матча. Окончательный тог встречи: 1:2.
Следующий матч «Локомотива» пройдёт в Ярославле 20 сентября. Игра с «Витязем» начнётся в 19 часов.
Фото: Александра Савельева, Александра Савельева
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