«Железнодорожники» не смогли отыграться

Победная серия «Локомотива» оборвалась минским «Динамо». Сегодня команды встречались на льду «Арены-2000».

Единственную шайбу хоккеисты «Локомотива» забили в первом периоде

Счёт на 13-й минуте матча открыли хозяева — с передачи Андрея Локтионова и Даниила Апалькова реализовал большинство Брэндон Козун. Но во втором периоде хоккеисты «Динамо» сравняли счёт и вышли вперёд. Как не старались «железнодорожники», но перевести игру в овертайм так и не удалось, не помогла и замена вратаря шестым полевым игроком на последней минуте матча. Окончательный тог встречи: 1:2.

Игроки «Динамо» дважды поразили ярославские ворота

Для гостей матч начался с удалений

Игра закончилась с минимальным преимуществом 2:1 в пользу гостей

Следующий матч «Локомотива» пройдёт в Ярославле 20 сентября. Игра с «Витязем» начнётся в 19 часов.

