Автомобилисты встали на улице Свободы и прилегающих улицах

Ярославцы ругаются в соцсетях на то, что после работы многие встали в огромной пробке в центре города.



— Уже 10 минут от Володарского до Толбухина пробираюсь! Реально безобразие устроили на Свободе, — написал Александр Терёхин в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».



— Там сегодня весь день анархия творится, — подтвердил Андрей Чагин.



Пробку на улице Свободы и пересекающих её улицах водители связывают с увеличением времени зелёного сигнала светофора для пешеходов.

Поток машин скапливается возле светофоров

— Если взялись выделять пешеходную фазу, так тогда увеличьте раза в два зелёный в обе стороны, — написал Василий Васильченко. — На перекрёстке Свободы и Толбухина налево повернуть нереально. За две фазы скапливается большой встречный поток. Всех надо пропустить. Следующая фаза пешеходная. Они пошли, и ты уперся в них. Две машины за светофор.



— Что-то не то натворили со светофорами, — пишут водители в сервисе «Яндекс-карты». — Это треш какой-то.



На прошлой неделе из-за ремонта дороги в огромную пробку встал Московский проспект.

