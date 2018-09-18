Парковка запрещена будет оба дня. Проезд по центру — только в субботу 
Парковка запрещена будет оба дня. Проезд по центру — только в субботу 

20 и 21 сентября в центре Ярославля снова ограничат парковку и проезд для автовладельцев. На этот раз схема перекрытий будет широкой: ограничения коснутся улицы Советской (от Трефолева), Волжской набережной, улицы Андропова, Которосльной набережной. Оставить машину на стоянку здесь нельзя будет с 7 вечера 20 сентября до 14 часов 21 сентября. А 22 сентября с 6 утра запрещён будет и проезд. 

— Перекрытия связаны с традиционной городской легкоатлетической эстафетой на приз лётчика-космонавта Валентины Терешковой, — уточнили в мэрии Ярославля.

20 и 21 сентября будет запрещена парковка по улицам: Которосльная набережная, Волжская набережная, Нахимсона, площадь Челюскинцев, Советская площадь, Советская, Кедрова, Кирова, Народный переулок, Андропова, Первомайская, Революционная.

22 сентября по этим же местам будет временно ограничен проезд. 

Схема временного ограничения парковки
Схема временного ограничения парковки