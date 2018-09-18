Парковка запрещена будет оба дня. Проезд по центру — только в субботу

20 и 21 сентября в центре Ярославля снова ограничат парковку и проезд для автовладельцев. На этот раз схема перекрытий будет широкой: ограничения коснутся улицы Советской (от Трефолева), Волжской набережной, улицы Андропова, Которосльной набережной. Оставить машину на стоянку здесь нельзя будет с 7 вечера 20 сентября до 14 часов 21 сентября. А 22 сентября с 6 утра запрещён будет и проезд.

— Перекрытия связаны с традиционной городской легкоатлетической эстафетой на приз лётчика-космонавта Валентины Терешковой, — уточнили в мэрии Ярославля.

20 и 21 сентября будет запрещена парковка по улицам: Которосльная набережная, Волжская набережная, Нахимсона, площадь Челюскинцев, Советская площадь, Советская, Кедрова, Кирова, Народный переулок, Андропова, Первомайская, Революционная.

22 сентября по этим же местам будет временно ограничен проезд.