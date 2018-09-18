Депутаты решили давать льготы не с выходом на пенсию, а по возрасту. Но это временно

Депутаты Ярославской областной думы шестого созыва напоследок решили исправить важный закон. Сегодня на внеочередном заседании комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению было решено сохранить льготы для женщин с 55 и для мужчин с 60 лет. Все те же самые, которые сейчас дают с выходом на пенсию. Но это лишь временно — на переходный период.



— Раньше льготы предоставлялись при выходе на пенсию, — объяснила депутат Лариса Ушакова. — С принятием такого законопроекта они будут привязаны к возрасту: с 55 лет для женщин, с 60 лет для мужчин. Неважно, выходит человек на пенсию или нет в этом возрасте, но эти льготы будут предоставляться до 2023 года, до завершения переходного периода пенсионных преобразований. Сохраняются все суммы, причем они уже заложены в трехлетний бюджет региона.



Правда, принимать эти поправки придётся уже депутатам нового созыва областной думы, которые приступят к работе 25 сентября.



Кстати, привязать льготы к возрасту, а не к выходу на пенсию ярославские депутаты придумали не сами. Идею подсказал президент России Владимир Путин. По его совету таким же образом поступят в большинстве регионов.



Сама реформа о повышении пенсионного возраста в России прошла очень тяжело. Причём как для людей, большинству которых она, естественно, пришлась не по душе, так и для чиновников с депутатами-единороссами, которые на себе ощутили волну народного гнева. Социологи полагают, что во многом именно из-за этой реформы у партии власти на прошедших выборах был не очень хороший результат.

