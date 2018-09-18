Заключённые массово подают заявления на пересчёт сроков

Заключённые двух ярославских колоний № 1 и № 8 массово подают ходатайства, чтобы сократить сроки за свои преступления. Так, Заволжский районный суд получил 2300 таких обращений.

Одно из них от заключённого Евгения Макарова, который проходит потерпевшим по делу о пытках в ярославской колонии. Видео с пытками Макарова попало в СМИ, после чего Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. 17 сотрудников колонии были отстранены от работы, почти всех суд заключил под арест до конца сентября. Заявление от Евгения Макарова Заволжский районный суд рассмотрит 19 сентября.

Этим летом вступили в силу изменения в законодательстве, благодаря которым все заключённые могут потребовать учесть время содержания в следственном изоляторе в общем сроке лишения свободы.

— На основании изменений в законодательстве к нам поступают заявления о пересчёте срока. 1500 из одной колонии и 800 из другой, — рассказали в Заволжском районном суде Ярославля.

Теперь один день в СИЗО при отбывании наказания в колониях строгого и особого режима предлагают зачитывать также за один день. При отбывании наказания в исправительной колонии общего режима или в воспитательной колонии один день учтут за 1,5 дня. При отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня.

Напомним, первое видео с пытками попало в интернет в конце июля. Кадры были жестокие — распятого на столе заключенного били палками по пяткам. Мужчина вопил от боли. После публикации видео у стен колонии устроили пикеты, в ИК поехали проверяющие — от омбудсмена и прокуратуры до советника президента. В итоге 17 сотрудников колонии были отстранены от работы, 12 из них суд вынес решение о мере пресечения (11— арест, 1 — домашний арест). А позже «Новая газета» опубликовала второе видео с новым видом пыток заключённых.