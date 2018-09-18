Люди вернулись с курорта с переломами и травмами

Сегодня в Ярославль вернулся автобус с туристами из Краснодарского края, которые пострадали в ДТП, возвращаясь из Архипово-Осиповки. Авария случилась 17 сентября, когда пассажирский автобус с 22 отдыхающими на борту выехал по направлению к Ярославлю, но слетел в кювет и врезался в дерево.

В родном городе ярославцев встречала оперативная группа управления МЧС по Ярославской области, психолог и медицина катастроф.

— Всем оказана помощь. У многих травмы средней степени тяжести, переломы, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Сразу после ДТП людей увезли в больницу Краснодарского края, где им оказали первую помощь, а после чего разместили в пункте временного пребывания. Затем туроператор отправил за ярославцами новый автобус и объяснил, как ответит перед пострадавшими. Ещё сутки после аварии люди с ушибами и переломами ехали в автобусе, чтобы попасть домой.