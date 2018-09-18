Безответственная мать признала свою вину

На днях суд огласил приговор 30-летней ярославне, которая жила на теплотрассе вместе с бомжами и маленьким сыном. Эта история стала скандальной после того, как в Ярославле объявили в розыск маму с трёхлетним малышом. Целый месяц поисковые отряды и полиция прочёсывали город. В итоге обоих обнаружили на теплотрассе в районе улицы Промышленной.

— Обвиняемая находится на учёте с диагнозом синдрома зависимости от алкоголя второй стадии, — рассказали в прокуратуре района. — В середине октября 2017 года женщина в вечернее время ходила в гости к своим знакомым, с которыми употребляла спиртные напитки. В один день обвиняемая с сыном отправилась к третьему знакомому, проживающему в шалаше на участке теплотрассы по Промышленному шоссе.

Еду для себя и ребёнка нерадивая мать готовила на трубах, а в туалет ходили на улице. Все это время они не мылись, и постельного белья в шалаше не было. Когда их нашли, у мальчика обнаружили заболевания, вызванные таким образом жизни. Ребёнка отняли у матери. Женщина свою вину признала в полном объеме, однако дважды не являлась на судебные заседания. Сотрудникам полиции пришлось искать ее, чтобы лично вручить повестку: женщина снова была на теплотрассе.

Ярославне назначили 200 часов работ, но приговор в законную силу не вступил. Сейчас ее сын живет с опекуном.