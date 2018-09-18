Микроавтобус развернуло на проспекте Авиаторов

Сегодня в 5:50 утра в Заволжском районе случилось ДТП. На проспекте Авиаторов напротив здания территориальной администрации столкнулись «Ниссан-Кашкай» и «Фольксваген-Транспортер». От удара микроавтобус развернуло на 360 градусов.

— Водитель «Ниссан-Кашкай» при выезде с улицы Красноборской не уступил дорогу Фольксвагену, который ехал по проспекту Авиаторов, — уточнили в управлении ГИБДД по Ярославской области.

В аварии пострадали два человека — водитель и пассажир «Ниссана». Водители в соцсетях обсуждают, что, вероятно, именно микроавтобус летел на огромной скорости по пустому утреннему проспекту, где как раз недавно уложили новый асфальт.

— Ещё не доремонтировали, а уже летают, — пишет в группе «Дороги Ярославля» Сергей Петров.

К восьми утра на дороге остался стоять только разбитый микроавтобус

Тем временем мы выяснили, как ответит турфирма перед пострадавшими в ДТП туристами. Авария случилась под Анапой, когда автобус с отдыхающими выехал в Ярославль.