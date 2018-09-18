Лицензию отобрали 17 сентября

Центробанк России отозвал лицензию у ещё одного крупного банка — «Аксонбанка». Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 1 октября. Об этом говорится на официальном сайте «Аксонбанка».



— Страховое возмещение по счетам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов в банке, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. По банковскому счету в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу банка России на 17 сентября 2018 года, — уточняют сотрудники «Аксонбанка».



Выплачивать деньги будут банки-агенты. Какие именно, будет решено не позднее 21 сентября. Чтобы получить деньги, нужно будет написать заявление в том банке, который будет выплачивать страховое возмещение.

