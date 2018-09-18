«Бургер Кингу» грозит штраф до 500 тысяч рублей.

ФАС России назвал незаконной рекламу бургеров, которую разместила крупнейшая сеть фастфуда «Бургер Кинг» на городских автобусах в Ярославле. Антимонопольщикам пожаловался на неприличную рекламу житель города, который не оценил юмор сети быстрого питания. В эпатажном рекламном слогане «ЕдАЛ ТАКОЕ?» все буквы сделали прописными, кроме одной. Получилось так, что строчная буква оказалась похожа на букву «б».

Спорную рекламу вывесили на автобусе, который ездит по маршруту № 8.

После жалобы антимонопольная служба обратилась за помощью к лингвистам. Те провели лингвистический анализ и выяснили, что использование внешне похожих букв в данном случае может быть языковой игрой, а также намеренным приданием слову «ЕдАЛ» облика непристойного глагола.

— К нам с жалобой обращались только из Ярославля. У «Бургер Кинга» такая информационная политика — они любят пиариться, поэтому у них часто можно увидеть эпатажные рекламные слоганы. Экспертная оценка подтвердила наличие в спорной рекламе нарушения запрета на использование бранных слов, непристойных и оскорбительных выражений, установленного законом, — рассказали в ФАС России.

Рекламодателя заставили убрать эти баннеры с транспорта. Сейчас возбуждают дело об административном правонарушении. Компании грозит штраф от 100 000 до 500 000 рублей.

Недавно в Ярославле появились дорожные знаки с социальной рекламой, с помощью которых инвалиды решили пристыдить водителей.