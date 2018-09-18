«Бургер Кингу» грозит штраф до 500 тысяч рублей.
«Бургер Кингу» грозит штраф до 500 тысяч рублей.

ФАС России назвал незаконной рекламу бургеров, которую разместила крупнейшая сеть фастфуда «Бургер Кинг» на городских автобусах в Ярославле. Антимонопольщикам пожаловался на неприличную рекламу житель города, который не оценил юмор сети быстрого питания. В эпатажном рекламном слогане «ЕдАЛ ТАКОЕ?» все буквы сделали прописными, кроме одной. Получилось так, что строчная буква оказалась похожа на букву «б». 

Спорную рекламу вывесили на автобусе, который ездит по маршруту № 8. 

После жалобы антимонопольная служба обратилась за помощью к лингвистам. Те провели лингвистический анализ и выяснили, что использование внешне похожих букв в данном случае может быть языковой игрой, а также намеренным приданием слову «ЕдАЛ» облика непристойного глагола. 

— К нам с жалобой обращались только из Ярославля. У «Бургер Кинга» такая информационная политика — они любят пиариться, поэтому у них часто можно увидеть эпатажные рекламные слоганы. Экспертная оценка подтвердила наличие в спорной рекламе нарушения запрета на использование бранных слов, непристойных и оскорбительных выражений, установленного законом, — рассказали в ФАС России.

Рекламодателя заставили убрать эти баннеры с транспорта. Сейчас возбуждают дело об административном правонарушении. Компании грозит штраф от 100 000 до 500 000 рублей.

Недавно в Ярославле появились дорожные знаки с социальной рекламой, с помощью которых инвалиды решили пристыдить водителей.