Евгения Урлашова приговорили к 12,5 года лишения свободы и многомиллионному штрафу

Президент России Владимир Путин отказал в прошении о помиловании осуждённому мэру Ярославля Евгению Урлашову.





— Об этом Евгений Робертович узнал в понедельник, — рассказала представитель экс-мэра Светлана Ефимова. — Для него это не стало неожиданностью или ударом, он — боец и не сдаётся. Есть возможность обратиться в верховный суд, но, думаю, решение будет предсказуемо, и чуда не случится.



В апреле комиссия рыбинской исправительной колонии № 2 рекомендовала скостить тюремный срок экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову до девяти лет. Суд, напомним, назначил политику 12,5 лет лишения свободы по двум эпизодам о взятке и покушении на взятку. Прошение Урлашова направили губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову.



— Губернатор в ходатайстве поставил отрицательное решение по вопросу помилования, — рассказал корреспонденту 76.ru источник в правительстве Ярославской области. — В таком виде бумагу передадут президенту России Владимиру Путину.

Сторонники экс-мэра считают, что такое заключение главы области повлияло на окончательное решение президента.

— Вместе с Урлашовым ходатайство о помиловании подавал ещё один заключённый рыбинской колонии, — рассказала Светлана Ефимова. — Несмотря на отрицательное заключение комиссии, ему сократили срок на пять лет. Возможно, если бы губернатор не отказал, то и Евгению Робертовичу могли сократить несколько лет.

Евгения Урлашова осудили за покушение на взятку в 14 миллионов рублей и взятку в 17 миллионов рублей. Суд приговорил бывшего мэра к 12,5 года колонии. Экс-мэр подал прошение о помиловании. Опального бывшего мэра поддержала Ксения Собчак, посчитав, что Евгений Урлашов уже понёс достаточно суровое наказание.



Как живёт бывший мэр в колонии. Кадры с другой стороны колючей проволоки.