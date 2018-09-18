Павел Дыбин хотел пройти в новый созыв областной думы. Сейчас он под арестом

Кировский районный суд принял решение оставить под стражей экс-депутата Ярославской областной думы, бизнесмена Павла Дыбина. Ему продлили срок ареста ещё на два месяца — до 22 ноября. Содержание под стражей для Дыбина заканчивалось 22 сентября.

По ходатайству органов следствия бизнесмену продлили меру пресечения уже в третий раз. Павла Дыбина задержали 23 мая по подозрению в коммерческом подкупе при участии в аукционах от мэрии Ярославля на установку камер видеонаблюдения по городу.

— Следствие продолжается, оснований для изменений меры пресечения нет, — уточнили в управлении Следственного комитета по Ярославской области.

В органы о действиях депутата сообщил его же знакомый, бизнесмен Николай Подобедов. Он же является одним из руководителей компании «Ярнет». Подробнее об уголовном деле и задержании мы писали тут. Павел Дыбин баллотировался в новый созыв Ярославской областной думы, но из-за ареста не смог продолжить карьеру политика.

Как стало известно 76.ru, окончательное обвинение депутат может услышать уже в ближайшее время.