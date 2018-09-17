18-летнего парня увезли в больницу, но спасти его смогли

Пока полиция устанавливает, кто именно из погибших людей были водителями машин, попавших в страшное ДТП в Рыбинском районе, некоторые пользователи соцсетей поспешили обвинить в аварии 18-летнего парня, который ехал в «Ниссане», и был единственным, кто не погиб на месте. К сожалению, утром стало известно, что молодой человек скончался в больнице.

Известно, что у него нет прав на управление машиной, но друзья погибшего Николая уверенны, что машину вёл дедушка парня.

— Знаю хорошо всю семью, и с детства дружу с Николаем, — возмутился друг погибшего в ДТП молодого человека Алексей. — Он бы никогда не стал так обвинять людей. Что вы налетели на пацана?

Знакомые семьи рассказали, что в машине парень ехал с мамой и дедушкой.

— Семья очень хорошая, в ней действительно добрые и отзывчивые люди, в любой момент могли прийти на помощь, — сказал Алексей. — Коля всегда улыбался, был хорошим и добрым человеком. За рулем был его дедушка, это точная информация.

Авария произошла около девяти часов утра на дороге Ярославль — Рыбинск. Свидетели предполагают, что ДТП произошло из-за глубокой колеи на этом участке дороги, которую залило дождём. «Ниссан» совершил аквапланирование и врезался в ехавший по встречной полосе «Форд». В результате аварии погибли шесть человек.

Жители Рыбинского района, которым приходится часто проезжать по этой дороге, говорят, что её состояние ужасное, и требуют её обследовать и отремонтировать, даже собираются коллективно обратиться по этому поводу в прокуратуру.

— Там руль вырывает и в сухую погоду, — написал Игорь Крылов в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте».

Приносим соболезнования родным и близким людей, погибших в аварии.

