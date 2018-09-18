Поклониться мощам святого Спиридона Тримифунтского можно будет в Успенском соборе

В Ярославль прибудут мощи почитаемого во всем христианском мире святого Спиридона Тримифунтского. Десницу чудотворца, хранящуюся на острове Корфу, привезут в город 20 сентября. Всего на два дня.



— С 20 по 21 сентября святыня будет находиться в Ярославле, — рассказали в ярославской епархии. — Всё это время мощи будут находиться в Успенском кафедральном соборе.



По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 24 августа с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих прибыла величайшая христианская святыня — десница святителя Спиридона Тримифунтского. Для миллионов православных это событие станет уникальной возможностью прикоснуться к мощам святителя, которого наравне с Николаем Чудотворцем почитает весь христианский мир.



Святитель Спиридон родился около 270 года на Кипре. Он был современником святителя Николая Мирликийского и наряду с ним стал одним из самых почитаемых в мире христианских святых. За добродетельную жизнь Спиридона, который был пастухом, избрали епископом города Тримифунта. Епископ имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых и совершал много других чудес. Он вошел в историю христианства, доказав чудесным образом на Первом Вселенском соборе триединую сущность Бога.



В конце августа раку с мощами встречали в Краснодаре. Затем она прибыла в Екатеринбург. Сейчас десница находится в Красноярске, затем будет отправлена в Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары, Ярославль и Москву. Дольше всего святыня пробудет в столице — с 22 сентября по 15 октября. Местом поклонения станет кафедральный соборный храм Христа Спасителя.



В России Спиридона Тримифунтского чтят как помощника в умягчении сердец, прекращении распрей, даровании христианской любви, также многие обращаются к нему с просьбами помочь в самых простых житейских нуждах, например, решить проблемы с жильем. В 2010 году его мощи уже привозили в Россию, но только в Москву и Санкт-Петербург.

