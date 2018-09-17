Алкоголь оказался качественным

В Ярославской области завершена проверка по факту обнаружения двух тел москвичей в одной из квартир Рыбинска.



Напомним, мужчин нашли мёртвыми 10 августа. Два брата приехали порыбачить и сняли квартиру в Рыбинске. Соседи заподозрили неладное, когда из квартиры стал доноситься ужасный запах. Они позвонили хозяину квартиры. Тот, открыв дверь, увидел жуткую картину: мужчины лежали мёртвыми, а вокруг валялось больше 50 пустых бутылок из-под водки.



— По результатам проведенной доследственной проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, — прокомментировали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Причину смерти установить не удалось из-за гнилостных изменений тел. Однако алкоголь, взятый на экспертизу, оказался качественным. А это значит, что братья не отравились палёным алкоголем, а просто-напросто упились до смерти.

