Девушка таким образом решила расквитаться с начальством

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Ярославля, устроившей стрельбу в кафе. ЧП случилось ещё в августе. Сотрудница кафе, получив денежную компенсацию после увольнения, решила, что её обманули — не доплатили. Тут-то всё и началось.

— Девушка пришла в кафе к начальству и стала требовать доплаты. Получив отказ, она достала пневматический пистолет и стала стрелять по витринам, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



В полиции пояснили, что пистолет она купила сама, потому что на него не требуется специальное разрешение. Работники кафе пытались успокоить дебоширку, но та успела ударить одного из них по голове рукояткой пистолета. Больше никто не пострадал.



Известно, что девушка нигде кроме этого кафе не работала. Полицейские отобрали у неё оружие и возбудили уголовное дело за хулиганство.



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