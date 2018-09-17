«Дождь на улице — дождь дома»: с приходом осени в Ярославле затопило дворы, дороги и подъезды. Видео

Вчера в Ярославле почти весь день лил осенний дождь. И город затопило. Сообщения о приходят со всех районов.



Дождь шёл не только на улице, но и в домах

— Приглашаю руководство города в качестве пешеходов пройти квест «Черпаем вместе» на улице Большой Октябрьской, — написал активист сообщества «Дороги Ярославля» Андрей Трифонов и опубликовал кадры, как на дорогу текут потоки воды с улицы Победы.



Жалуются люди и в Заволжском районе. Говорят, что затопило проспект Авиаторов.



— Затопило только что сделанную дорогу, — говорит Мария Фомина. — Вот так у нас ремонт делают. Сухой осталась только левая полоса. На остальных — воды по колено. Все машины объезжают эту гигантскую лужу.



Ещё автомобилисты снова жалуются, что дорожники кладут асфальт в лужи.



Общественникам не понравилось, что на Спартаковской дорожники кладут асфальт в лужи

Затопило и дворы. Сообщения об огромных лужах также приходят из разных районов Ярославля. А в Брагино на улице Труфанова затопило целый подъезд многоэтажки.



— Дождь на улице — дождь дома, — возмущаются пользователи группы «Подслушано в Ярославле» в социальной сети «ВКонтакте». — Когда нам ходить на работу, чтобы заплатить коммунальщикам за услуги, если мы заняты тем, что вычерпываем воду из квартир?



Если у вас возле дома разлилась огромная лужа, течёт вода с крыши или вы зашли по тротуару в «водный тупик», присылайте нам свои фотографии и указывайте адреса затопленных мест. Написать письмо .

10:37

Затопило парк «Нефтяник» на Нефтестрое. Пользователи группы «Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский» в социальной сети «ВКонтакте» рассказывают, что утки не могут найти пруд и плавают в лужах.

10:35

Пользователи «Первого ярославского автопортала» в социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что на Резинотехнике ещё полно луж на Спартаковской, но дорожники продолжают закатывать асфальт.

10:34

В социальных сетях автомобилисты делятся видеороликом от ГИБДД об осенних опасностях на дорогах.

10:20

Жительница Ярославля Анна рассказывает, что ей пришлось залезать в машину через пассажирское сиденье — к водительскому месту было не подойти из-за огромной лужи во дворе.

10:02

На Спартаковской улице мэр города Владимир Слепцов после того, как на него накричала пенсионерка, избавил один двор от огромной лужи. А по соседству — всё по старому.