В этом году раскрыто меньше половины преступлений

По данным Ярославльстата, в Ярославской области с начала года совершено 11 тысяч 38 преступлений. Из них больше всего краж — 4 992 случая, а меньше всего люди заявили об изнасиловании и покушении на изнасилование — 11 преступлений. С января по август этого года в Ярославской области было 55 преступлений связанных с убийством и покушением.



Статистика показала, что по сравнению с прошлым годом количество преступлений уменьшилось.



— Число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения в этом году составило 872 против 912 преступлений за аналогичный период прошлого года.



Упала и раскрываемость преступлений. В этом году она составляет 46,4%, в прошлом году была раскрыта почти половина дел — 49,5%.



Статисты посчитали, кто чаще совершает преступления.



— В этом году выявлено 4 322 человека, совершивших преступления, — рассказали в Ярославльстате. — Из них 183 несовершеннолетних, 663 женщины, 237 учащихся и студентов, 35 безработных, 1776 человек нарушили закон в состоянии алкогольного опьянения, 680 — в группе по предварительному сговору и 2609 человек совершили преступления уже не в первый раз.



Недавно в официальной статистике заявили, что средняя зарплата ярославца стремится к 40 тысячам рублей. Но жители города признались, что им едва хватает на жизнь.

