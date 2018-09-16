Новые ларьки оказались вовсе не антивандальными

Ларьки нового типа оказались не очень надёжными. Сегодня утром ярославцы увидели, как в мини-маркете на Ленинградском проспекте кто-то ночью сделал дыру, отогнув обшивку и вырезав кусок стены.



— Кто-то очень кушать хотел, — предположили местные жители и выложили фото в группу «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».



Пока неизвестно, пропало ли что-то, но ярославцев такое вскрытие ларька позабавило.



— Ты не ты, когда голоден, — написала Ирина Платина.



— Запасной выход сделали, — присоединился к обсуждению фото Сергей Ветлов.



— Мыши прогрызли, — написал Сергей Беляцкий.



— Как ножом консервным, — сравнил Владимир Муратов.



— Это проход для туалета по приказу мэра, — написал Юрий Пчёлкин.



Недавно после приезда мэра в ларьке на проспекте Толбухина пообещали поставить санузел.

