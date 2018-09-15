«Водитель и пассажир в хлам пьяные»: КАМАЗ на трассе улетел в кювет. Фото с места происшествия
15 сентября 2018 20:08
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На трассе в Ярославской области перевернулся КАМАЗ. Грузовая машина с дороги улетела в кювет.
— ДТП произошло в 17:19 в Брейтовском микрорайоне. Есть пострадавшие, — говорят в управлении МЧС по Ярославской области.
Очевидцы уточняют: пострадали два человека: водитель и пассажир.
— Водитель и пассажир в хлам пьяные. Водитель переломанный доставлен в больницу, — рассказывает очевидец аварии Дарья Ерёмина.
По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, вчерашнее ДТП на трассе закончилось трагедией: погиб мотоциклист.
Фото: ГУ МЧС по ЯО, Дарья Ерёмина/Vk.com
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