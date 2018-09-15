Очевидцы говорят, что водитель был пьян

На трассе в Ярославской области перевернулся КАМАЗ. Грузовая машина с дороги улетела в кювет.



— ДТП произошло в 17:19 в Брейтовском микрорайоне. Есть пострадавшие, — говорят в управлении МЧС по Ярославской области.



Очевидцы уточняют: пострадали два человека: водитель и пассажир.



На месте работали спасатели

— Водитель и пассажир в хлам пьяные. Водитель переломанный доставлен в больницу, — рассказывает очевидец аварии Дарья Ерёмина.



Водителя увезли в больницу

Машина вылетела в кювет

По факту ДТП проводится проверка.



Напомним, вчерашнее ДТП на трассе закончилось трагедией: погиб мотоциклист.

