Очевидцы говорят, что водитель был пьян
Очевидцы говорят, что водитель был пьян

На трассе в Ярославской области перевернулся КАМАЗ. Грузовая машина с дороги улетела в кювет.

— ДТП произошло в 17:19 в Брейтовском микрорайоне. Есть пострадавшие, — говорят в управлении МЧС по Ярославской области.

Очевидцы уточняют: пострадали два человека: водитель и пассажир.

На месте работали спасатели
На месте работали спасатели

— Водитель и пассажир в хлам пьяные. Водитель переломанный доставлен в больницу, — рассказывает очевидец аварии Дарья Ерёмина.

Водителя увезли в больницу
Водителя увезли в больницу
Машина вылетела в кювет
Машина вылетела в кювет

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, вчерашнее ДТП на трассе закончилось трагедией: погиб мотоциклист.