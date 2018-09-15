Мэр Ярославля получил в Германии почётную грамоту: за что

Владимир Слепцов получил почётную грамоту за весомый вклад в развитие сотрудничества между Ярославлем и немецким городом Кассель.



Мэр Ярославля сейчас находится в Германии с рабочим визитом.



— В этом году дружественным отношениям Ярославля и Касселя исполнилось 30 лет. Уверен, что и дальше наше партнёрство будет всё крепче, — похвастался в своём Instagram Владимир Слепцов.



Мэр Ярославля получил почётную грамоту из рук министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

