Мэр Ярославля получил в Германии почётную грамоту: за что
15 сентября 2018 19:48
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Владимир Слепцов получил почётную грамоту за весомый вклад в развитие сотрудничества между Ярославлем и немецким городом Кассель.
Мэр Ярославля сейчас находится в Германии с рабочим визитом.
— В этом году дружественным отношениям Ярославля и Касселя исполнилось 30 лет. Уверен, что и дальше наше партнёрство будет всё крепче, — похвастался в своём Instagram Владимир Слепцов.
Мэр Ярославля получил почётную грамоту из рук министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.
Фото: Владимир Слепцов/Instagram
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