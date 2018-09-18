Посмотри наверх: 17 балконов в центре Ярославля, которые выглядят так, будто вот-вот рухнут
С осенних деревьев опадает листва, и густые кроны уже не могут скрыть ужасный вид балконов на старых знаниях в центре Ярославля. Если поднять голову вверх, то становится даже немного страшно — видно, что уже отваливались куски. Кто должен следить за безопасностью балконов? И что делать, если часть балкона отвалится? Ведь мы так редко смотрим вверх...
— Обязанность по содержанию и выполнению текущего ремонта балконных плит лежит на управляющих компаниях, так как это является общедомовым имуществом, — уточнили в мэрии Ярославля.
А вот в управдоме Кировского района сказать, что делать со старыми балконами, не могут. Советуют писать заявления, но подлатать их не обещают.
— Если от балкона отвалится кусок и нанесёт человеку травму, то стоит обращаться с заявлением в суд, — рассказал руководитель аппарата Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России Станислав Волков. — Тогда управляющей компании придётся компенсировать все расходы на лечение и моральный вред.
Наш фотокорреспондент Саша Савельева прогулялась по городу, глядя вверх. Смотрите 17 балконов, которые выглядят так, будто вот-вот рухнут.