Улица Республиканская, 39/20
Улица Республиканская, 39/20

С осенних деревьев опадает листва, и густые кроны уже не могут скрыть ужасный вид балконов на старых знаниях в центре Ярославля. Если поднять голову вверх, то становится даже немного страшно — видно, что уже отваливались куски. Кто должен следить за безопасностью балконов? И что делать, если часть балкона отвалится? Ведь мы так редко смотрим вверх...

— Обязанность по содержанию и выполнению текущего ремонта балконных плит лежит на управляющих компаниях, так как это является общедомовым имуществом, — уточнили в мэрии Ярославля. 

А вот в управдоме Кировского района сказать, что делать со старыми балконами, не могут. Советуют писать заявления, но подлатать их не обещают.

— Если от балкона отвалится кусок и нанесёт человеку травму, то стоит обращаться с заявлением в суд, — рассказал руководитель аппарата Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России Станислав Волков. — Тогда управляющей компании придётся компенсировать все расходы на лечение и моральный вред.

Наш фотокорреспондент Саша Савельева прогулялась по городу, глядя вверх. Смотрите 17 балконов, которые выглядят так, будто вот-вот рухнут.

Улица Республиканская, 39/20
Улица Республиканская, 39/20
Улица Республиканская, 39/20
Улица Республиканская, 39/20
Улица Некрасова, 26
Улица Некрасова, 26
Улица Некрасова, 26
Улица Некрасова, 26
Улица Победы, 43
Улица Победы, 43
Проспект Октября, 31
Проспект Октября, 31
Проспект Октября, 20/6
Проспект Октября, 20/6
Проспект Октября, 39
Проспект Октября, 39
Улица Пушкина, 20
Улица Пушкина, 20
Улица Свердлова, 26
Улица Свердлова, 26
Улица Свердлова, 26
Улица Свердлова, 26
Улица Свердлова, 46
Улица Свердлова, 46
Улица Советская, 5
Улица Советская, 5
Улица Советская, 5
Улица Советская, 5
Улица Советская, 6/10
Улица Советская, 6/10
Улица Советская, 7а
Улица Советская, 7а
Улица Трефолева, 12
Улица Трефолева, 12
Улица Трефолева, 12а
Улица Трефолева, 12а
Улица Трефолева, 14
Улица Трефолева, 14
Улица Чайковского, 48/30
Улица Чайковского, 48/30
Улица Чайковского, 48/30
Улица Чайковского, 48/30
Улица Чайковского, 48/30
Улица Чайковского, 48/30
Улица Чайковского, 48/30
Улица Чайковского, 48/30
Улица Советская, 11/9
Улица Советская, 11/9