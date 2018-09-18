Улица Республиканская, 39/20

С осенних деревьев опадает листва, и густые кроны уже не могут скрыть ужасный вид балконов на старых знаниях в центре Ярославля. Если поднять голову вверх, то становится даже немного страшно — видно, что уже отваливались куски. Кто должен следить за безопасностью балконов? И что делать, если часть балкона отвалится? Ведь мы так редко смотрим вверх...

— Обязанность по содержанию и выполнению текущего ремонта балконных плит лежит на управляющих компаниях, так как это является общедомовым имуществом, — уточнили в мэрии Ярославля.

А вот в управдоме Кировского района сказать, что делать со старыми балконами, не могут. Советуют писать заявления, но подлатать их не обещают.

— Если от балкона отвалится кусок и нанесёт человеку травму, то стоит обращаться с заявлением в суд, — рассказал руководитель аппарата Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России Станислав Волков. — Тогда управляющей компании придётся компенсировать все расходы на лечение и моральный вред.

Наш фотокорреспондент Саша Савельева прогулялась по городу, глядя вверх. Смотрите 17 балконов, которые выглядят так, будто вот-вот рухнут.



Улица Республиканская, 39/20

Улица Республиканская, 39/20

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Улица Некрасова, 26

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Проспект Октября, 20/6

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Улица Свердлова, 26

Улица Свердлова, 26

Улица Свердлова, 46

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Улица Чайковского, 48/30

Улица Чайковского, 48/30

Улица Чайковского, 48/30

Улица Чайковского, 48/30