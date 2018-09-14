В Ленинском и Кировском районах отмоют подъезды до конца недели

В Ярославле отдраят все подъезды. Правда, только в центральных районах города. Об этом сообщили в мэрии Ярославля. Управляющие компании очистят батареи, помоют полы, потолки, прочистят мусоропроводы, проверят освещение.



— Все 1300 подъездов Кировского и Ленинского района отмоют до конца этой недели, — пообещали в мэрии Ярославля.



Мы спросили: а как же подъезды в других районах города? Они так и останутся грязными? А ведь Владимир Слепцов на недавней планёрке накричал на подчинённых и приказал отдраить все подъезды в городе.



— Все остальные подъезды тоже почистят. До конца месяца, — пообещали в мэрии Ярославля.

