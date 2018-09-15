Здесь просят установить дорожные знаки

Ярославские родители собирают подписи, чтобы мэрия Ярославля установила дорожные знаки на дороге, ведущей от микрорайона «Яблоневый посад» до школы № 26 на улице Блюхера.



Дорога вроде бы узкая, но поток машин немаленький: по ней ездят те, кто живёт в этих домах, а ещё те, кто хотят с Тутаевского шоссе попасть на улицу Урицкого.



Дорогу эту, кстати, совсем недавно отремонтировали. Родители говорят: теперь машины ездят с большой скоростью. Многие даже не знают, что во дворе домов находится школа.



— Отпускать детей в школу страшно! Переходить дорогу опасно! Скоро наступит зима: дети будут ходить в школу в кромешной тьме, — жалуется мама первоклассника Анна.



Мы узнали у мэрии Ярославля, планируют ли поставить знаки на этой дороге.



— Улиц Блюхера включена в проект «Безопасные и качественные дороги». По этому проекту все объекты доделают до 10 октября. Знаки также появятся на улице Блюхера, — рассказали в мэрии Ярославля.

