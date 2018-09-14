Гаишники ловили нарушителей и выписывали им штрафы на кругленькую сумму

Сегодня, 14 сентября, сотрудники ярославского ГИБДД провели рейд. Они записывали номера машин, которые припаркованы на месте стоянки для инвалидов. Выбрали место в самом центре Ярославля — у часовни Александра Невского. Здесь всегда много машин — на соседних улицах магазины, административные здания и кафе. Когда гаишники приехали к часовне, все парковочные места для инвалидов были заставлены машинами. Впрочем, как и всегда. Простые водители с трудом находят для себя место, поэтому бросают машины в неположенном месте. Кто-то на секундочку, чтобы зайти в магазин, а у кого-то хватает совести оставить автомобиль на целый день.

Днем в центре города сложно найти свободное парковочное место

За пару минут гаишники составили первый протокол. Далее последовала еще парочка бумаг. Таким образом набралось семь штук. Минут через пятнадцать эвакуатор забрал чей-то джип. Жёлтых наклеек с инвалидной коляской на ней нет, значит, машина принадлежит здоровому человеку. Чтобы удостовериться, гаишники пробили ее по базе данных. Машину увезли, на стоянке стало пусто. Больше никто не решился здесь припарковаться.

Кто-то сегодня домой поедет на автобусе

— За сегодняшний день мы составили семь административных протоколов и выписали штрафы водителям на пять тысяч рублей, — рассказала специалист отдела пропаганды управления ГИБДД по Ярославской области Наталья Ильина.



Как гаишники устроили облаву на ярославцев, смотрите в нашем стриме с места событий.

На акцию приехала женщина-инвалид. Елена сама ездит на машине, и свободные инвалидные места у государственных учреждений и торговых центров ей нужны, как воздух. Ходить она не может, поэтому передвигается на коляске:

— Я езжу на машине и часто сталкиваюсь с такой проблемой, что негде припарковаться. Люди просто не понимают, что нам действительно нужны инвалидные места, это не прихоть. Эти тридцать метров, которые надо проехать на инвалидной коляске, они существенны. Особенно зимой, когда снег и бездорожье, — поделилась Елена.



Такая шикарная машина не очень похожа на ту, в которой ездит инвалид

За свободные парковочные места для инвалидов борются не только те, для кого они предназначены. В акции принял участие и представитель общественного движения «Дороги Ярославля» Ярослав Мазур:

— У нас в Ярославле существует такая проблема, что мало парковочных мест. Но у нас народ, бывает, ставит машину так, что занимает не одно место, а два. А часто и вовсе паркуется на местах для инвалидов. Один из способов бороться с этой проблемой — эвакуировать и побольше штрафовать. — поделился своим мнением Ярослав Мазур.

Проблема существует: в Ярославле нарушают права инвалидов, но и мест для остальных водителей не хватает. Пока плохо припарковавшихся водителей и дальше будут штрафовать на пять тысяч рублей. А если еще машину эвакуируют, то и за ее хранение на штрафстоянке придется заплатить.Такая облава на водителей началась после того, как их пристыдили инвалиды.