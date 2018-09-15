Авария произошла на ЮЗОД в Ярославле

Дети с оружием, ДТП с пострадавшими и жестокое избиение. На этой неделе произошло сразу несколько серьёзных происшествий.



1. Аварии с этой службой такси, может быть, уже не новость. Но на этой неделе машину, попавшую в ДТП, расплющило так, что стало страшно: нет ли жертв? На счастье, таксист ехал без пассажиров.



Пассажиров в салоне не было

— 10 сентября в Ярославском районе в деревне Кузнечиха автомобиль «Рено-Логан» вылетел в кювет и наехал на препятствие. 49-летний водитель был доставлен в больницу. После осмотра врачи отпустили его домой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



2. Трагедией закончились детские шалости. 11 сентября семилетний мальчик выстрелил из ружья в десятилетнюю девочку. Дети увидели ружьё и решили поиграть. В подругу мальчик выстрелил случайно.



3. 49-летнего рыбака нашли мёртвым. Олег Апакушин странным образом пропал.



— Его тело нашли в акватории Яхробольского озера, — сообщает поисковая группа «Центр-Спас».



7 сентября Олег уехал на озеро в район Красного Профинтерна на рыбалку. Родственники пропавшего рыбака говорили, что он должен был переночевать в машине, с утра ещё порыбачить, а потом ехать домой. Но мужчина так и не вернулся. Спасатели искали Олега с помощью квадрокоптера и водолазов. Когда они прибыли на место, то нашли лишь пустую лодку, прибитую к берегу. Машина Олега стояла на берегу.



4. 13 сентября на Юго-Западной окружной дороге произошло серьёзное ДТП: «десятка» влетела в пассажирский автобус. Правда, очевидцы уточняют: это водитель автобуса, не убедившись в безопасности манёвра, стал виновником ДТП.



Авария произошла вчера около 19:00 на перекрёстке ЮЗОД и улицы Магистральной.



Очевидцы рассказали, что водителя «десятки» и пассажира на переднем сиденье зажало так, что потребовалась помощь спасателей.



— Водитель легковушки был жив, но орал от боли, — рассказал ярославец Дмитрий, ставший свидетелем аварии.



— В результате аварии с травмами госпитализированы 44-летний водитель ВАЗ и два его пассажира: 40-летняя женщина и 50-летний мужчина. Также в больницу были доставлены две пассажирки автобуса. После осмотра врачи отпустили их домой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



5. За Волгой избили молодого мужчину. Избили так, что пришлось накладывать 21 шов. Более того, пострадавший не помнит ничего. Он очнулся уже на земле. Мужчина был весь в крови. Все ценные вещи остались при нём.



— К нам приходили полицейские, опрашивали, что произошло. Сказали, что будут проводить проверку. Но заявление мы не писали. Мы хотим сначала найти этих людей, чтобы с конкретными фактами и именами идти в полицию. Поэтому мы ищем очевидцев, — рассказала девушка пострадавшего мужчины Александра.

