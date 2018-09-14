Завтра, 15 сентября, в два часа дня ярославский «Шинник» сыграет на своём стадионе с командой «Краснодар-2». За час до игры на стадионе для болельщиков устроят предматчевые развлечения.



Во время матчей возле «Шинника» в Ярославле всегда перекрывают дороги

— В день игры с семи часов утра будет перекрыто движение на участке улицы Володарского от улицы Свободы до улицы Свердлова, а также участках улиц Угличская и Богдановича от проспекта Толбухина, — предупредили в мэрии Ярославля. — Дороги откроют после того, как закончится матч.



Кроме того, уже с семи часов вечера сегодняшнего дня на улице Володарского в районе стадиона «Шинник» будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

