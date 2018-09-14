В центре Ярославля из-за футбольного матча перекроют улицы и запретят парковку
14 сентября 2018 13:18
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Завтра, 15 сентября, в два часа дня ярославский «Шинник» сыграет на своём стадионе с командой «Краснодар-2». За час до игры на стадионе для болельщиков устроят предматчевые развлечения.
— В день игры с семи часов утра будет перекрыто движение на участке улицы Володарского от улицы Свободы до улицы Свердлова, а также участках улиц Угличская и Богдановича от проспекта Толбухина, — предупредили в мэрии Ярославля. — Дороги откроют после того, как закончится матч.
Кроме того, уже с семи часов вечера сегодняшнего дня на улице Володарского в районе стадиона «Шинник» будет запрещена остановка и стоянка транспорта.
Фото: Елена Вахрушева
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