Мужчина перенёс три инсульта

В Рыбинске в кустах нашли мёртвого мужчину. Погибшим оказался пропавший три дня назад Владимир Алексеев.



Дочка Владимира Марина подтвердила, что её отец умер.



— Его нашли в кустах возле торгового центра «Космос». Он умер от переохлаждения. Там пустынное место, никто не ходит. Отец просто упал и не смог подняться, — рассказала Марина.



Напомним, Владимир Алексеев пропал 11 сентября. Он собирался с дочкой на прогулку. Вышел из квартиры первым, дочь следом, через минуту. Когда Марина вышла на улицу, отца уже не было. Последний инсульт Владимир перенёс в марте этого года. Он очень плохо говорил, ходил гулять только с родственниками.

