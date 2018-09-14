В Ярославской области в кустах нашли мёртвого мужчину
В Рыбинске в кустах нашли мёртвого мужчину. Погибшим оказался пропавший три дня назад Владимир Алексеев.
Дочка Владимира Марина подтвердила, что её отец умер.
— Его нашли в кустах возле торгового центра «Космос». Он умер от переохлаждения. Там пустынное место, никто не ходит. Отец просто упал и не смог подняться, — рассказала Марина.
Напомним, Владимир Алексеев пропал 11 сентября. Он собирался с дочкой на прогулку. Вышел из квартиры первым, дочь следом, через минуту. Когда Марина вышла на улицу, отца уже не было. Последний инсульт Владимир перенёс в марте этого года. Он очень плохо говорил, ходил гулять только с родственниками.