Девушка должна крупную сумму

Судебные приставы разыскивают очаровательную ярославну. Дело в том, что миловидная блондинка имеет крупный долг. К сожалению, сумма долга — информация секретная.



— Разыскивается 25-летняя Дарья Бочарова. Всех, кто что-либо знает о её местонахождении, просьба позвонить по телефонам 50-17-01, 50-11-20 или 73-18-12. Анонимность гарантируется, — уточнили в службе судебных приставов по Ярославской области.



Как нам стало известно, девушка может находиться в Ярославле или Москве.



Ранее мы рассказали про ещё одного крупного должника. За это у мужчины отобрали элитную иномарку.