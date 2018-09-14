К возвращению мэра в Ярославль город должен быть чистым

Мэр Ярославля Владимир Слепцов уехал в Германию. Там он вместе с российской делегацией, которую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, принимает участие в закрытии года российско-германских регионально-муниципальных партнерств.



— В рабочей поездке мэр выступит с докладом и примет участие в панельной дискуссии, — рассказал его заместитель Алексей Аксютенко. — Пробудет он несколько дней и уже в субботу вернется в Ярославль. Мы сделаем всё, чтобы он вернулся в чистый город.



В субботу в Ярославле пройдёт общегородской субботник. Накануне власти объяснили, что будет с бюджетниками, которые откажутся принимать в нём участие.



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