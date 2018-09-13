На счету воровки и областная онкологическая

В Ярославле суд вынес приговор 37-летней женщине — кондуктору маршрутки. Женщину обвинили в краже ценных вещей сразу из шести больниц. Воровка действовала по одной простой схеме: в свободное от работы время заходила в больницы под видом посетителя. Когда её никто не видел, она заходила в палаты и быстро забирала из тумбочек больных кошельки и другие ценные вещи.



— Подсудимой причинен материальный ущерб на сумму более 45 тысяч рублей. Свою вину в совершении преступлений женщина полностью признала. — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Известно, что кондуктор успела обворовать пациентов 1-й, 2-й, 8-й, 9-й клинических больниц, онкологической больницы, а также больницы РЖД. Ранее она уже была судима за воровство. На этот раз ее хотят посадить на четыре года.

Не так давно в Ярославле поймали еще одного вора. Этот действовал наглее — грабил прямо на улицах. Искал деньги на наркотики.