В мэрии Ярославля говорят, что оформляют клумбы, учитывая пожелания горожан

В мэрии Ярославля внимательно почитали пост блогера Ильи Варламова, который он написал о городе после прогулки с мэром Владимиром Слепцовым. В чём-то власти согласились с автором-путешественником, а в чём-то нет.



— Каждый видит то, что видит, — считает заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко. — Лично я во многом не согласен с тем, что пишет Илья Варламов. Например, он считает, что у нас неряшливая Стрелка. А я думаю совсем наоборот. Ещё он говорит, что у нас клумбы колхозные. Может, это и так, но местные видят в них красоту и хотят именно таких клумб. Мне понравилось, что люди стали возражать блогеру.



Но есть моменты в посте блогера, с которыми чиновники согласны на все 100%.



— Мы понимаем, что кучи висящих проводов в зоне ЮНЕСКО портят облик города и неплохо бы их убрать под землю, — добавил Аксютенко. — Но пока мы об этом только мечтаем. Дорого. Сделать это сейчас — это то же самое, что купить большую плазму домой и полтора месяца голодными потом сидеть. Ну и с внешним видом остановок, я согласен, нужно что-то делать. Есть ещё в самом центре старые и некрасивые. Мы решаем этот вопрос.



Недавно известный российский блогер Илья Варламов побывал в Ярославле, чтобы записать выпуск своего интернет-сериала «Прогулка с мэром». После он написал пост, где рассказал, что хорошего он увидел в городе и что плохого. В мэрии говорят, что Илья Варламов не брал денег за публикацию про Ярославль и его мэра. Они просто написали ему в WhatsApp и предложили снять одну из серий «Прогулки с мэром» здесь.

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