Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора

Вчера, 12 сентября, в Рыбинске на пешеходном переходе автобус сбил 64-летнего пенсионера. Это произошло в 16:30 на улице Плеханова в районе дома № 5. Жуткий момент зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина, не оглядываясь по сторонам, начинает переходить улицу на красный свет. В этот момент из-за угла поворачивает большой автобус. Водитель не успел среагировать или попросту не заметил пешехода и проехался по нему.



— В результате ДТП пешеход госпитализирован с травмами. Установлено, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Мужчину с травмами доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. А на той неделе опять же в Рыбинске сбили пешехода: на этот раз под колеса попал ребенок.