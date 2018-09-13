Светофор упал на другую машину

В сети появилось видео ДТП, где машина снесла светофор. Напомним, вчера на Московском проспекте около десяти часов утра внедорожник «Фольксваген-Тигуан» влетел в светофор на перекрёстке проспекта с улицей Гоголя. От удара столб, на котором висел светофор, надломился и упал на дорогу, а его осколки разлетелись по проспекту.



На видеозаписи видно, как внедорожник едет по левой полосе и на огромной скорости влетает в светофор.



— Он, похоже, ехал в своем ряду, а на красный решил на перекрестке перестроиться. И, если не ошибаюсь, там в левом ряду, поворот налево только и разворот. Он думал, что там никого не должно быть, — написала в соцсетях Ирина Чистякова.



Водитель, похоже, не рассчитал с манёвром

В момент удара на светофоре в противоположном направлении стоял серый «Опель», которому упавший столб прилетел в лобовое стекло.

