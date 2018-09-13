Жильцы ни в какую не хотели переезжать из аварийного дома в новостройку

Судебным приставам собственноручно пришлось выдворять ярославцев из квартиры. Дело в том, что квартиранты проживали там незаконно. Четырехкомнатная квартира располагается в самом центре города, но сам дом находится в аварийном состоянии. Суд решил выселить семью из пяти человек в аналогичную четырехкомнатную квартиру, но в новом доме в Заволжском районе. Жильцы ни в какую не хотели покидать обжитую квартиру. Приставам пришлось пойти на крайние меры.



— Дом, которому более сотни лет, признан аварийным, и в скором времени его должны снести. Всем собственникам квартир аварийного дома администрация предоставила благоустроенные квартиры, но жители одной из квартир отказались добровольно переезжать, — рассказали в УФССП по Ярославской области.

Жалко расставаться с родными стенами

Приставы несколько раз напоминали жильцам о выселении, предлагали даже несколько вариантов квартир, куда можно переехать. Но ярославцы продолжали игнорировать. Паковать чемоданы им пришлось под присмотром судебных приставов. Только так удалось выселить жильцов из аварийного дома.



Ярославские приставы умеют принуждать. На днях они заманили ярославца к себе в отдел и отобрали машину.