Ярославский актер Роман Курцын не хочет оставлять своих родителей в Костроме

Популярный актер Роман Курцын продает свой дом в Костроме. Там Роман вместе со своим братом провел всё детство. Недвижимость в 120 квадратных метров оценили в 4,5 миллиона рублей. Но актер готов уступить даже 30% от стоимости: настолько срочно нужно продать родовой особняк. Братья давно разъехались по разным городам и не хотят оставлять своих родителей в Костроме.



В этом доме Роман Курцын провел всё свое детство

— Дом находится в замечательном районе среди других частных домов, 1/3 дома занимают тихие соседи, также вокруг присутствует вся инфраструктура (детский сад, школа, три магазина, два из которых сетевые), всё в шаговой доступности, также в пяти минутах езды торговый центр. Мы строили этот дом всей семьей, поэтому он был сделан с огромной любовью. — пишет брат Романа Алексей.

На участке высажены цветы вокруг маленького прудика

У родителей актера свой огород

На участке 5,7 сотки есть всё необходимое: баня, навес на две машины, две веранды и даже свой огород. В доме сделан хороший ремонт. Коммунальные услуги для такого дома довольно-таки небольшие — 2 тысячи рублей зимой и 1,5 тысячи рублей летом. Семья Курцыных готова даже сдавать свой дом в аренду.



В доме есть отдельный вход и навес для двух автомобилей

Продажей занимается брат Романа Курцына — Алексей. К нему можно обратиться за подробной информацией о доме.



Не так давно Роман Курцын вновь засветился в СМИ. На этот раз он решил публично «отлайкать» своих фанатов.