Коммунисты переживают, что не получат все выигранные мандаты

Выборы депутатов Ярославской областной думы прошли три дня назад, но до сих пор окончательные их итоги официально не озвучили. Непонятными остаются фамилии депутатов, за которых голосовали по спискам партий. В избирательной комиссии Ярославской области пояснили, что заседание комиссии по этому вопросу состоится только завтра. Тем временем партия КПРФ уже заявила о своих подозрениях, что у них хотят украсть мандаты. Напомним, партия получила семь мандатов по списку и ещё четыре по одномандатным округам.

— Пока у нас 11 мандатов. Но есть информация, что при подсчётах и перераспределении, один наш могут по-тихому отдать партии власти, — высказался лидер партии в Ярославской области Александр Воробьёв. — Мы будем воевать за то количество мандатов, которое получили. Третий день уже нет результатов, такая неразбериха происходит из-за непонятных формулировок в законе о выборах Ярославской области. В нём есть лазейки для партии власти, а это значит, что его надо пересматривать.

Также лидер ярославских коммунистов считает, что оппозиции нужно было объединятся на прошедших выборах, чтобы получить ещё больше мест в думе. Напомним, в новом созыве регионального парламента большинство мандатов получила «Единая Россия».

Сегодня лидер регионального отделения КПРФ Александр Воробьёв заявил, что в Ярославле вновь устроят митинг. Он пройдёт 22 сентября в 17:30. Правда, его темой станут не мандаты, а пенсионная реформа, которую будут рассматривать во втором чтении в Госдуме уже 24 сентября. А это значит, что уже этой осенью в России могут принять закон о повышении пенсионного возраста.

Недавно митинг на эту же тему устроили сторонники политика Алексея Навального. Но их акция не была согласована с властями, из-за чего участникам могут грозить разбирательства с полицией.