У Владимира потеря памяти

В Рыбинске пропал тяжелобольной мужчина. Вчера Владимир Алексеев вышел из дома и ушёл в неизвестном направлении.



Сам он не может нормально ориентироваться на местности, у него потеря памяти, он плохо говорит и не понимает чужую речь. А всё потому, что в марте этого года мужчина перенёс третий инсульт.



Без помощи родных на улицу он не выходит. Если гуляет, то только с женой или дочкой. Исключительно за руку, потому что самостоятельно ему идти трудно.



— Мы как раз собирались гулять. Он вышел на улицу, а я следом. Задержалась буквально на минуту. Вышла, а во дворе его нет. Я побежала его искать, но отца нигде не было… Его видели только во дворе, сказали, что он зашёл за дом. А за домом у нас ничего нет, пустырь, — рассказала дочка Владимира Марина. — Он плохо ходит. Если сел на лавочку, без посторонней помощи ему не встать.



Родственники уже обратились в полицию и к волонтёрам, обзвонили все больницы. Пока о Владимире нет никакой информации.



Владимир ушёл из дома на улице Боткина. Ему 53 года, на вид — 60. Он сильно похудел после инсультов, на лице — щетина. Был одет в спортивный костюм с белой галочкой на спине, спереди голубые полоски. Волосы тёмные, глаза голубые, но из-за болезни очень красные. Правый глаз совсем не видит.



Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира, свяжитесь, пожалуйста с его родственниками по телефону 8 902 223-02-15.

