Попасть на полигон сейчас невозможно

Депутат муниципалитета от фракции КПРФ Евгения Овод предложила своим коллегам порекомендовать вышестоящим органам власти открыть свободный доступ на мусорный полигон «Скоково». Депутат считает, что каждый желающий должен иметь возможность своими глазами видеть, что происходит на нём.

— Полигон «Скоково» — это живой механизм, с ним может происходить что угодно. Речь идёт не только о разовом доступе для представителей комитетов. Сейчас там режим ЧС — туда никого вообще не пускают. Нужно, чтобы был доступ у общественных активистов по согласованию с администрацией полигона и департаментом охраны окружающей среды и природопользованию. Я думаю, это пойдёт всем на пользу, — высказалась депутат Евгения Овод.

Также она отметила, что в Московской области общественных активистов куда охотнее пускают на полигоны. Однако коллеги-депутаты её не поддержали.

— Мне непонятно, что там будут делать люди? Смотреть, какой мусор завозят? Это опасный объект, — считает депутат муниципалитета Дмитрий Волончунас.



— Не понимаю формулировку вопроса «рекомендовать допуск». У предприятия есть свои правила. Общественность и так заявляет о своём желании пройти на полигон во время сложных ситуаций. Какой ещё допуск нужен? — возразил депутат Михаил Писарец.

В итоге депутаты на комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства отказались от идеи обращаться к областным чиновникам с просьбой открыть полигон «Скоково» для посещений всех желающих по запросу.

Напомним, мусорный полигон «Скоково» с апреля принимает сотни тонн мусора из столицы ежедневно. Этот мусорный скандал привлёк большое внимание к свалке, вокруг которой берут замеры почвы, воздуха и земли.